ΗΠΑ: Άνδρας σημάδεψε με όπλο και σκότωσε γυναίκα οδηγό - Βίντεο

Ο 81χρονος ήταν θύμα τηλεφωνικής απάτης καθώς ένας φυλακισμένος συγγενής του απειλούσε τον ίδιο και την οικογένειά του και απαιτούσε χρήματα, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο WKEF.

Επιπλέον, η οδηγός είχε επικοινωνήσει με το ίδιο άτομο ή με κάποιον συνεργό του που της έδωσαν εντολή μέσω της εφαρμογής Uber να παραλάβει ένα πακέτο για παράδοση από το σπίτι του Brock, δήλωσε το γραφείο του σερίφη στο WKEF.

NEW: Ohio man is accused of murdering an Uber driver while both were being targeted by a “scam call”

William Brock, 81, is facing felony charge of murder with additional counts possible, according to the Clark County Sheriff’s Office

He allegedly shot Lo-Letha Hall multiple…