ΗΠΑ: Αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης οι φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις στα πανεπιστήμια

Εντάσεις, συλλήψεις και χημικά εναντίον φοιτητών, συμπλοκές μεταξύ φιλοϊσραηλινών και φιλοπαλαιστινίων διαδηλωτών συνθέτουν το σκηνικό. Τα πανεπιστήμια από την πλευρά τους προχωρούν σε διακοπή των μαθημάτων και διαγραφές φοιτητών.

Πώς φτάσαμε όμως ως εδώ;

Οι διαμαρτυρίες αυξήθηκαν μετά το στήσιμο σκηνών στον προαύλιο χώρο του Πανεπιστήμιου Κολούμπια στη Νέα Υόρκη που οδήγησε στη σύλληψη περισσότερων από 100 διαδηλωτών στις 18 Απριλίου. Από τότε οι φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις επεκτάθηκαν στα πανεπιστήμια σχεδόν όλης της χώρας μεταξύ αυτών σε κορυφαία ιδρύματα όπως το Χαρβαρντ, το Γέιλ, το Μπέρκλεϊ, το Πρίνστον και το UCLA.

Οι φοιτητές ζητούν από τα πανεπιστήμια να καταδικάσουν την επίθεση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας και να διακόψουν τα συμβόλαια που διατηρούν με εταιρείες όπλων που προμηθεύουν το Ισραήλ για να μπορεί να πολεμάει. Περίπου 100 κολέγια των ΗΠΑ έχουν αναφέρει δώρα ή συμβόλαια από το Ισραήλ συνολικού ύψους 375 εκατομμυρίων δολαρίων τις τελευταίες δύο δεκαετίες, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων του αμερικανικού Υπουργείου Παιδείας.

Οι καθηγητές ανέφεραν ότι οι διαδηλώσεις συντονίζονται από άτομα που βρίσκονται εκτός της φοιτητικής κοινότητας. Σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης, οι διοικήσεις αποφάσισαν να διακόψουν τα δια ζώσης μαθήματα. Αυτή η κίνηση, ωστόσο, είχε ως αποτέλεσμα οι φοιτητές να στήσουν ακόμη περισσότερες σκηνές εντός των Πανεπιστημίων.

