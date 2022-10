ΗΠΑ: Εκτοξεύτηκε ο πύραυλος της SpaceX που μεταφέρει τέσσερις αστροναύτες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό - Βίντεο

Είναι η πέμπτη αποστολή προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό που πραγματοποιείται από την εταιρεία του μεγιστάνα Ίλον Μασκ για λογαριασμό της NASA, αλλά απέκτησε συμβολικό χαρακτήρα καθώς εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία οι ΗΠΑ μεταφέρουν στο διάστημα μια Ρωσίδα κοσμοναύτη.

Η Άννα Κίκινα, η μοναδική γυναίκα κοσμοναύτης σε ενεργό υπηρεσία στη Ρωσία, είναι μέλος του πληρώματος Crew-5, που αποτελείται επίσης από δύο Αμερικανούς και έναν Ιάπωνα. Πρόκειται για την πρώτη διαστημική πτήση της Νικόλ Μαν και του συμπατριώτη της, Τζος Κασάντα, αλλά για την πέμπτη του Ιάπωνα Κοΐτσι Ουακάτα.

