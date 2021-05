ΗΠΑ: Εναν χρόνο μετά τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ οι Αμερικανοί τιμούν τη μνήμη του

Οι Αμερικανοί τιμούν σήμερα την πρώτη επέτειο της δολοφονίας του Τζορτζ Φλόιντ, που άφησε την τελευταία του πνοή κάτω από το γόνατο ενός λευκού αστυνομικού στη Μινεάπολη, ένα περιστατικό που λειτούργησε ως καταλύτης για το μεγαλύτερο κίνημα διαμαρτυρίας στις ΗΠΑ εδώ και δεκαετίες με επίκεντρο την αστυνομική βία σε βάρος μαύρων πολιτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ- Reuters -AFP

Στην Ουάσινγκτον, μέλη της οικογένειας του Φλόιντ αναμένεται να έχουν κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις στον Λευκό Οίκο, αλλά και με βουλευτές στο αμερικανικό Κογκρέσο, όπου έχει «παγώσει» το νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση της αστυνομίας στη μνήμη του Φλόιντ.

Ο Ντέρικ Τζόνσον, πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης για την Πρόοδο των Έγχρωμων Ανθρώπων (National Association for the Advancement of Colored People- NAACP), μιας οργάνωσης προάσπισης των πολιτικών ελευθεριών, είπε ότι θα συναντηθεί, επίσης, με νομοθέτες προκειμένου να τους προτρέψει για την υπερψήφιση του νομοσχεδίου.

«Είναι δύσκολο να πούμε εάν οι φυλετικές σχέσεις, ειδικά, βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση τώρα, σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν, διότι η αλλαγή χρειάζεται χρόνο», επισήμανε ο Τζόνσον, σε συνέντευξη που παραχώρησε.

«Δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε όλα σε λίγους μήνες ή σε έναν χρόνο. Όμως, υπάρχει σίγουρα μια νέα προσέγγιση σε αυτή τη χώρα».

Στη Μινεάπολη, ένα ίδρυμα, που δημιουργήθηκε στη μνήμη του Φλόιντ από συγγενείς του, οργανώνει ένα απόγευμα μουσικής και φαγητού σε ένα πάρκο, κοντά στο δικαστήριο, όπου ο πρώην αστυνομικός Ντέρεκ Σόβιν κρίθηκε ένοχος τον περασμένο μήνα για τη δολοφονία του Φλόιντ, σε μια δίκη ορόσημο για την αστυνόμευση στις ΗΠΑ.

Αργότερα σήμερα, πλήθος κόσμου αναμένεται να συγκεντρωθεί για μια αγρυπνία στον δρόμο, όπου ο Σόβιν γονάτισε πάνω στον λαιμό του δεμένου με χειροπέδες Φλόιντ, ενός 46χρονου μαύρου, για πάνω από 9 λεπτά.

Ο Τζο Μπάιντεν αναμένεται να συζητήσει, κατά τη συνάντησή του με συγγενείς του Φλόιντ σήμερα, την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο νομοσχέδιο για την αστυνόμευση στη μνήμη του Τζορτζ Φλόιντ, στο Κογκρέσο.

«Έχει μια αυθεντική σχέση μαζί τους και ο πρόεδρος στηρίζει πραγματικά το θάρρος και τη χάρη αυτής της οικογένειας και ιδίως της κόρης του Τζιάνας», είπε σε δημοσιογράφους η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Τζεν Ψάκι.

Στη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο, αναμένεται να παραστούν η κόρη και η μητέρα του Φλόιντ, όπως και η αδελφή του, οι αδελφοί του, η κουνιάδα του και ο ανιψιός του.