ΗΠΑ: Γονείς εγκατέλειψαν τρία ανήλικα παιδιά με τη σορό του 9χρονου αδελφού τους στο σπίτι τους

Σε αυτό το στάδιο της έρευνας, η αστυνομία θεωρεί πως οι γονείς «δεν διέμεναν στο διαμέρισμα εδώ και αρκετούς μήνες», έγραψε σε μήνυμά του στο Twitter ο σερίφης της κομητείας Χάρις, που περιλαμβάνει το Χιούστον.

Το μεγαλύτερο σε ηλικία παιδί, ένα αγόρι 15 ετών, ενημέρωσε την αστυνομία ότι «ο αδελφός του ηλικίας 9 ετών είχε πεθάνει εδώ και έναν χρόνο και η σορός του βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο», περιέγραψε ο σερίφης Εντ Γκονζάλες.

Heartbreaking. @HCSOTexas units are at an apt complex at 3535 Green Crest, near Addicks Clodine & Westpark Tollway. Units found three juveniles abandoned in an apartment. Skeletal remains, possibly of another juvenile, were also found inside the unit. #HouNewspic.twitter.com/uVcybOugM9