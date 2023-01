ΗΠΑ: «Η συμπεριφορά της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα δεν επιβραβεύεται με F-16» λέει Δημοκρατικός βουλευτής

Με ανάρτησή του στο Twitter o Σίσιλιν επικαλείται τις απειλές κατά της Ελλάδας, τη στάση που κρατάει η Τουρκία στην ένταξη Φινλανδίας-Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και τους κινδύνους που προκαλεί για τα αμερικανικά στρατεύματα η συμπεριφορά της Τουρκίας στη Συρία, ώστε να μην προχωρήσει η έγκριση πώλησης νέων μαχητικών.

Under Erdogan's leadership, Turkey continues to threaten Greece with missiles, hold up NATO membership for ???? and ????, put US troops at risk in Syria, and disregard human rights and democratic norms. This behavior should not be rewarded with new F-16s. https://t.co/YgRxkgpu3v