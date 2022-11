ΗΠΑ: Κατηγορείται για τη μεταφορά 20 τόνων κοκαΐνης πρώην επαγγελματίας μποξέρ

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ποσότητα ναρκωτικών που κατασχέθηκε είναι μία από τις μεγαλύτερες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα ναρκωτικά προέρχονταν από την Κολομβία και ο Γκόγκιτς φέρεται να χρησιμοποίησε εμπορευματοκιβώτια για τη μεταφορά της κοκαΐνης μέσω των Ηνωμένων Πολιτειών κυρίως στην Ευρώπη.

