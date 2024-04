ΗΠΑ: Κύμα διαδηλώσεων υπέρ της Παλαιστίνης - Τεταμένη η ατμόσφαιρα σε πανεπιστήμια - ΒΙΝΤΕΟ

Το σκηνικό σε ολόκληρη τη χώρα επαναλαμβάνεται: φοιτητές εγκαθιστούν σκηνές στα πανεπιστήμιά τους για να καταγγείλουν τη στρατιωτική στήριξη των ΗΠΑ στο Ισραήλ και την ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας.

This is America and how #FreedomOfSpeech works there. #GazaSolidarityEncampment

Κατόπιν απομακρύνονται, συχνά με βίαιο τρόπο, από αστυνομικούς των δυνάμεων καταστολής των ταραχών, έπειτα από αίτημα των διοικήσεων των πανεπιστημίων.

Χθες το βράδυ, περισσότεροι από 100 διαδηλωτές συνελήφθησαν κοντά στο Πανεπιστήμιο Έμερσον, στη Βοστόνη. Σε απόσταση χιλιάδων χιλιομέτρων, έφιπποι αστυνομικοί συνέλαβαν φοιτητές στο πανεπιστήμιο του Τέξας, στο Όστιν.

Cornell students have set up a Gaza Solidarity Encampment, joining dozens of campuses to take action for Palestine!

Και σήμερα το πρωί, ήταν η σειρά των φοιτητών του πανεπιστημίου Έμορι στην Ατλάντα, στις νότιες ΗΠΑ, που απομακρύνθηκαν με βία από την αστυνομία.

Harvard students have now set up their own encampment in solidarity with Palestine demanding they also divest from Israel's war on Gaza

#CeaseFireNow#FreePalestine