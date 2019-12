ΗΠΑ: Μετά τις κυρώσεις, νέα χτυπήματα στον Ερντογάν για το μνημόνιο με Λιβύη και την γενοκτονία των Αρμενίων

Οι τελευταίες κινήσεις των ΗΠΑ, η έγκριση του νομοσχεδίου για την επιβολή κυρώσεων εις βάρος της Τουρκίας και η επικύρωση από την αμερικανική Γερουσία του ψηφίσματος για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, θέτουν σε κίνδυνο τις διμερείς σχέσεις, δήλωσε ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Φαχρετίν Αλτούν.

Η υιοθέτηση από τη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών, μετά τη Βουλή των Αντιπροσώπων τον Οκτώβριο, ψηφίσματος που αναγνωρίζει τη γενοκτονία των Αρμενίων είναι μια «νίκη της δικαιοσύνης και της αλήθειας», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν.

Η Γερουσία των ΗΠΑ ψήφισε υπέρ της αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Αρμενίων

Το αμερικανικό Κογκρέσο υιοθέτησε το νομοσχέδιο για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων είχε εγκρίνει στα τέλη Οκτωβρίου, με συντριπτική πλειοψηφία - 405 ψήφοι υπέρ, 11 κατά – το ψήφισμα με το οποίο χαρακτηρίζεται γενοκτονία η μαζική σφαγή των Αρμενίων από τους Οθωμανούς πριν από έναν αιώνα.

Μετά από εμπόδια που έθεσαν αρκετές φορές Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές για να μην τεθεί προς ψήφιση το ψήφισμα στο Σώμα, η Γερουσία το ενέκρινε σήμερα ομόφωνα .

Ο Τεντ Κρουζ, από τους γερουσιαστές που κατέθεσαν το ψήφισμα, χαιρέτισε την έγκριση του ψηφίσματος.

"Είναι η τρίτη συνεχή εβδομάδα, που ερχόμαστε στην αίθουσα της Γερουσίας για να επικυρώσουμε αυτό το ψήφισμα. Και είμαι ευγνώμων που σήμερα το πετύχαμε. Το ψήφισμα Μενέντεζ-Κρουζ επιβεβαιώνει την αναγνώριση από τις ΗΠΑ της γενοκτονίας των Αρμενίων", τόνισε ο Κρουζ, αναφερόμενος στον Δημοκρατικό γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντεζ, ο εισηγητής του ψηφίσματος.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ είχε μπλοκάρει μέσω προσκείμενων στον ίδιο Γερουσιαστών το ψήφισμα. Η αναγνώριση της γενοκτονίας είχε περάσει με συντριπτική πλειοψηφία από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Το ψήφισμα είχε θέσει ο ίδιος ο Ερντογάν στον Τραμπ στην πρόσφατη συνάντησή τους.

Την είδηση ανήρτησε στο twitter ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ.

