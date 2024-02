ΗΠΑ: «Μια διαφωνία μεταξύ αρκετών ατόμων» ήταν η αιτία των πυροβολισμών στο Κάνσας Σίτι

Οι προκαταρκτικές αποκαλύψεις της έρευνας έδειξαν ότι δεν υπήρχε καμιά σχέση με την τρομοκρατία ή με έναν εθνικό βίαιο εξτρεμισμό", δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου η Στέισι Γκρέιβς.

"Όπως αναφέρθηκε χθες, έχουμε άτομα υπό κράτηση, δύο εκ των οποίων είναι ανήλικοι", δήλωσε η Στέισι Γκρέιβς, η οποία είχε ανακοινώσει χθες τρεις συλλήψεις.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι γιόρταζαν τη νίκη της ομάδας των Kansas City Chiefs στο αμερικανικό ποδόσφαιρο, με παρέλαση στον δρόμο της πόλης όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί κοντά στον χώρο στάθμευσης του σιδηροδρομικού σταθμού Union Station, προς το τέλος της γιορτής.

Meet the brave soul who confronted the shooter at the Kansas City Chiefs parade. His words echo with courage: "I didn't hesitate. It was simply 'just do it'." ??‍>? #Hero#KansasCityChiefsParade#KansasCityChiefs#KansasCity#Kansas#SuperBowlpic.twitter.com/3V0qO5HWeN