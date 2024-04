ΗΠΑ: Νεκρός Αφροαμερικανός από νέο επεισόδιο αστυνομικής βίας - Φώναζε «δεν μπορώ να αναπνεύσω»

Σε ένα βίντεο από κάμερα σε στολή αστυνομικού, που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα από το αστυνομικό τμήμα του Κάντον, διακρίνονται οι αστυνομικοί να συλλαμβάνουν τον 53χρονο Φρανκ Τάισον, ο οποίος βαρυνόταν με υποψίες ότι εγκατέλειψε το σημείο ενός τροχαίου τη 18η Απριλίου.

Το αστυνομικό τμήμα του Κάντον δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμο να σχολιάσει το βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε στο διαδίκτυο από διάφορα τοπικά ΜΜΕ ούτε να επιβεβαιώσει τις λεπτομέρειες σχετικά με το περιστατικό.

WARNING: GRAPHIC ?? Police in Ohio commit an extrajudicial execution on a man who's heard saying "I can't breathe." One of the cops proudly says "I've always wanted to be in a bar fight" while Frank Tyson, 53, is facedown on the floor dying without first aid. pic.twitter.com/Evlr46BHZF