ΗΠΑ: Στους 62 οι νεκροί από το πέρασμα του κυκλώνα Ίαν - Έσβησαν από τον χάρτη ολόκληρες συνοικίες - ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ

Η επιτροπή των ιατροδικαστικών της Φλόριντας ανακοίνωσε χθες πως έχει επιβεβαιώσει 58 θανάτους εξαιτίας του ακραίου καιρικού φαινομένου, ενώ ο κυβερνήτης της Βόρειας Καρολίνας δήλωσε προχθές Σάββατο ότι τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του κυκλώνα.

Ο προηγούμενος απολογισμός στη Φλόριντα έκανε λόγο για 44 νεκρούς.

NEWS UPDATE ??

The death toll from Hurricane Ian in Florida has risen to 44, as the southern state took stock of the aftermath of one of the most powerful storms ever to hit the U.S#Hurricane#Ian#Florida

