ΗΠΑ: Σύλληψη Τεξανού που κατηγορείται ότι απείλησε να σκοτώσει τη Δημοκρατική βουλευτή Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ - Συμμετείχε στην εισβολή στο Καπιτώλιο

Στα έγγραφα που κατατέθηκαν στο δικαστήριο γίνεται αναφορά σε εικόνες που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, στις οποίες ο Μίλερ ανακοινώνει το ταξίδι του στην Ουάσινγκτον και απειλεί να σκοτώσει την βουλευτή καθώς και έναν αστυνομικό του Καπιτωλίου. Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι είχε εκτοξεύσει πολλές απειλές στις πλατφόρμες που χρησιμοποιούσε. Σε μια περίπτωση σχολίασε «την επόμενη φορά θα φέρουμε τα όπλα» κάτω από ένα βίντεο που έδειχνε τους εισβολείς να βγαίνουν από το κτίριο του Κογκρέσου.

Garret Miller of Dallas Co. is in @FBI custody for his alleged involvement in the rioting and insurrection at the Capitol Building. He also, allegedly, posted a threat to “assassinate” congressional member @AOC — and made clear those involved were not “paid infiltrators.” @FOX4pic.twitter.com/ZbNp5eouJH