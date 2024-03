ΗΠΑ: Τέσσερις νεκροί σε περιστατικό με πυροβολισμούς στην Καλιφόρνια

JUST IN: At least 7 people were shot, 4 killed, at a King City, #California birthday party. #US Police searching for 3 gunmen. pic.twitter.com/1tfWGkv5zz

Τρεις άλλοι άνδρες που έφεραν τραύματα από σφαίρες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο στην πόλη Σαλίνας για ιατρική παρακολούθηση, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εστάλη με email από το αστυνομικό τμήμα του Κινγκ Σίτι.

Four People Killed During Gang Shooting at Birthday Party: California Police Search for Three Masked Suspects: Police confirmed all four deaths and said three others were hospitalized and treated for gunshot wounds. King City… https://t.co/1FddK1WSog#US#birthday#California