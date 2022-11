ΗΠΑ: Τουλάχιστον ένας νεκρός και αρκετοί αγνοούμενοι μετά το πέρασμα ανεμοστρόβιλων στον νότο της χώρας

Στην κομητεία Μακ Κέρτεν, στη νότια Οκλαχόμα, τα βίαια καιρικά φαινόμενα σκότωσαν έναν 90χρονο άνδρα, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Πολιτείας Κέβιν Στιτ, ο οποίος κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις πληγείσες περιοχές.

Αρκετοί άνθρωποι φέρονται ως αγνοούμενοι, σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο τον οποίο επικαλούνται αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Οι ανεμοστρόβιλοι έπληξαν επίσης το 'Αρκανσο και το Τέξας, όπου 50 κατοικίες υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν, σύμφωνα με τον σερίφη της κομητείας Λαμάρ.

Κάνοντας λόγο για δέκα ανθρώπους που εισήχθησαν στο νοσοκομείο, δύο από τους οποίους νοσηλεύονται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση, οι υπηρεσίες του σερίφη ανέφεραν σε ανακοίνωση στο Facebook ότι "δεν υπήρχαν νεκροί επί του παρόντος".

??#BREAKING: Significant damage in Paris Texas

??#Paris l #Texas

Multiple emergency crews are on their way to Paris Texas as heart breaking taken by Brandon W Smith on Facebook shows dozens of homes and trees are Significantly damage after a tornado past by about an hour ago pic.twitter.com/GaKyG65y89