ΗΠΑ: Τρία παιδιά και τρεις ενήλικες σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς σε σχολείο του Τενεσί - Νεκρή και η δράστις - Βίντεο

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν την περιοχή και ζήτησαν από τους γονείς που έσπευσαν στο σημείο αγωνιώντας για την τύχη των παιδιών τους, να παραμείνουν σε απόσταση ασφαλείας.

#BREAKING : Gunman among multiple people dead following mass shooting incident at Covenant School in Nashville, Tennessee; major emergency operation underway pic.twitter.com/O9O4k2GXCI

Ο ένοπλος βρέθηκε αντιμέτωπος με αστυνομικούς και «είναι νεκρός», ανακοίνωσε αργότερα η αστυνομία, χωρίς να διευκρινίσει αν έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών ή αν αυτοκτόνησε.

Στο συγκεκριμένο ιδιωτικό σχολείο φοιτούν περίπου 200 μαθητές, ηλικίας έως και 12 ετών.

Το Αστυνομικό Τμήμα του μετρό του Νάσβιλ αναφέρει στο Twitter: "Ένα ενεργό συμβάν πυροβολισμών έλαβε χώρα στο Covenant School, Covenant Presbyterian Church, στο Burton Hills Dr. Ο δράστης είναι νεκρός. Η επανένωση μαθητών με τους γονείς γίνεται στο Woodmont Baptist Church, 2100 Woodmont Blvd"

