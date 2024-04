Ιράκ: Φορτηγό παρέσυρε μαθητές, σκοτώνοντας έξι και τραυματίζοντας άλλους δεκατέσσερις

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών ανέφερε ότι ο οδηγός φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος λόγω βλάβης στα φρένα, με αποτέλεσμα να παρασύρει μαθητές που έφευγαν από το σχολείο τους στην περιοχή Χάρθα.

Six students tragically lost their lives, and 10 others sustained injuries in a devastating run-over accident outside the Zainab Primary School in #Basra#TheNewRegion#Iraqpic.twitter.com/XP4oowl5er