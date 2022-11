Ιράν: Μια γυναίκα σκοτώθηκε από σφαίρα ενώ βιντεοσκοπούσε τις ταραχές

Η Σιρίν Αλιζαντέχ βρισκόταν σε ένα αυτοκίνητο μαζί με τον σύζυγό της, που οδηγούσε, και δύο άλλα άτομα, τα οποία δεν κατονομάστηκαν, ανέφερε η Ραχά Μπαχρεϊνί, ερευνήτρια της Διεθνούς Αμνηστίας για το Ιράν. «Ελπίζω ότι δεν θα πυροβολήσουν προς το αυτοκίνητο» ακούγεται να λέει η Σιρίν στο βίντεο που τράβηξε με το κινητό τηλέφωνό της, στην πόλη Σαλμανσάχρ, στην επαρχία Μαζανταράν, στις όχθες της Κασπίας. Στο βάθος ακούγονταν πυρά.

«Πυροβόλησαν μια γυναίκα, σκότωσαν μια γυναίκα» φωνάζει ο ένας από τους επιβάτες του οχήματος, ενώ οι πυροβολισμοί συνεχίζονται. «Βιντεοσκόπησέ το!» του λέει η Αλιζαντέχ και στη συνέχεια το βίντεο διακόπτεται απότομα.

Σύμφωνα με την Αμνηστία, η Αλιζαντέχ χτυπήθηκε στον λαιμό και στο κεφάλι και πέθανε στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε. Η Μπαχρεϊνί είπε ότι μέλη των Μπασίτζι, μιας παραστρατιωτικής πολιτοφυλακής που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης πυροβολούσαν «αδιακρίτως» εναντίον των διαδηλωτών. «Το πιστοποιητικό θανάτου της Σιρίν Αλιζαντέχ επιβεβαιώνει ότι σκοτώθηκε από σφαίρα», πρόσθεσε η ερευνήτρια.

Μια τελετή στη μνήμη της, για τη συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατό της, θα γίνει αύριο Παρασκευή στη γενέτειρά της, το Ισπαχάν. Σύμφωνα με την Αμνηστία, οι αρχές προειδοποίησαν την οικογένεια του θύματος να μην οργανώσει καμία τελετή η οποία θα μπορούσε να μετατραπεί σε αντικαθεστωτική διαδήλωση. «Οι αρχές ανάγκασαν τους συγγενείς να υπογράψουν ότι δεν θα μιλήσουν στα μέσα ενημέρωσης. Η οικογένεια ανησυχεί πολύ και φοβάται ότι όσοι συγκεντρωθούν (αύριο) θα μπουν στο στόχαστρο των δυνάμεων ασφαλείας», είπε η Μπαχρεϊνί.

Ταραχές με έναν νεκρό κοντά στην Τεχεράνη

Σύμφωνα με τα επίσημα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ένα μέλος των Μπασίτζι σκοτώθηκε και δέκα αστυνομικοί και ένας ιερωμένος τραυματίστηκαν σήμερα, σε συγκρούσεις με διαδηλωτές στα δυτικά της Τεχεράνης. Τα επεισόδια σημειώθηκαν κοντά στο κοιμητήριο Μπεχέστ Σακινέχ, όπου ήταν σε εξέλιξη μια τελετή στη μνήμη της Χαντίς Νατζαφί, μιας 22χρονης διαδηλώτριας που σκοτώθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου στο Καράτζ.

Nov 3, 2022; Karaj, #Iran: Large crowd gathers to commemorate the 40th day of the murder of 22-year-old girl Hadis Najafi #????_????#????_?????#IranRevoIutionpic.twitter.com/eyEWQaSZz5