Ιράν: Οργή για τη δολοφονία της 20χρονης διαδηλώτριας Χαντίς Νατζαφί με έξι σφαίρες -Bίντεο

Η διαδηλώτρια είχε εμφανιστεί σε βίντεο που έγινε viral και απεικόνιζε την νεαρή κοπέλα να στέκεται με θάρρος απέναντι στους άνδρες της ιρανικής αστυνομίας, χωρίς να φορά την υποχρεωτική από την «Αστυνομία Ηθών» χιτζάμπ.

Ανάμεσα στους νεκρούς από τις ταραχώδεις διαδηλώσεις στο Ιράν είναι και η 20χρονη Χαντίς Νατζαφί. Η ξανθιά διαδηλώτρια είχε εμφανιστεί τις προηγούμενες μέρες σε βίντεο που έγινε viral και απεικόνιζε την νεαρή κοπέλα να στέκεται με θάρρος απέναντι στους άνδρες της ιρανικής αστυνομίας, χωρίς να φορά την υποχρεωτική από την «Αστυνομία Ηθών» χιτζάμπ ενώ παράλληλα έπιανε τα μαλλιά της σε αλογοουρά και είχε γίνει γνωστή ως «το κορίτσι με την αλογοουρά, σύμβολο των διαδηλώσεων».

Shortly after tying her hair, 20 year old #HadisNajafi was sprayed with 6 bullets by the terrorist regime in Iran. This girl is now dead. Do not sit and watch. This regime must go. #IranProtests#MahsaAmini#????_?????#????_????pic.twitter.com/6H5JuJsNIg — Imam of Peace ?? (@Imamofpeace) September 25, 2022

Η νεαρή Ιρανή, τουρκικής καταγωγής, δολοφονήθηκε την περασμένη Πέμπτη από τις δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν κατά την διάρκεια διαδηλώσεων στην πόλη Καράτζ, 36 χλμ. δυτικά της Τεχεράνης, με έξι σφαίρες, στο λαιμό, το πρόσωπο και την καρδιά.

This is the funeral of 20 year old #HadisNajafi, who was shot dead on the streets by security forces for protesting. Hadis was a kind hearted girl & loved dancing. She was protesting against the brutal death of #MahsaAmini. Their crime: wanting freedom. pic.twitter.com/tduxVe1SZf — Masih Alinejad ??? (@AlinejadMasih) September 25, 2022

Την είδηση της δολοφονίας της την έδωσε η Ιρανή δημοσιογράφο Μασίχ Αλινετζάντ, η οποία ανάρτησε στο Twitter την κηδεία της 20χρονης διαδηλώτριας και έγραψε: «Αυτή είναι η κηδεία της 20χρονης #HadisNajafi, η οποία έπεσε νεκρή στο δρόμο από τις δυνάμεις ασφαλείας κατά των διαδηλωτών. Η Χαντίς ήταν ένα καλόκαρδο κορίτσι και αγαπούσε τον χορό. Διαδήλωνε κατά του βάναυσου θανάτου της #MahsaAmini. Το έγκλημά τους: ήθελαν ελευθερία». Η αδελφή της Χαντίς μίλησε στη δημοσιογράφο και ανέφερε πως η 20χρονη δεν μπορούσε να παραμείνει σιωπηλή μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί.