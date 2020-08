Ιράν: Πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη κοντά στην Τεχεράνη

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν σημειωθεί πολλά περιστατικά σε ιρανικές μονάδες, ανάμεσά τους και πυρκαγιά στον υπόγειο πυρηνικό σταθμό της Νατάνζ τον περασμένο μήνα που προξένησε σοβαρές υλικές ζημίες. Ωστόσο, ιρανοί αξιωματούχοι επέμειναν ότι η λειτουργία του σταθμού δεν επηρεάσθηκε.

Σε έκρηξη σε κλινική βόρεια της πρωτεύουσας 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν τον Ιούλιο. Ιρανοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι προκλήθηκε από διαρροή αερίου.

Στις 26 Ιουνίου, έκρηξη σημειώθηκε ανατολικά της Τεχεράνης κοντά στην στρατιωτική βάση Παρτσίν, όπου κατασκευάζονται όπλα. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι η έκρηξη οφειλόταν σε διαρροή αερίου από χώρο αποθήκευσης που βρίσκεται σε περιοχή έξω από την βάση.

Fire breaks out in Kamard industrial town [Jajrud], East of #Tehran#Iran

No injuries reported as per state-controlled agencies. pic.twitter.com/zwbY1PZH4l