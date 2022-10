Ιράν: Τουλάχιστον 28 παιδιά έχουν σκοτωθεί στις αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις

Το κύμα διαδηλώσεων στο Ιράν ξέσπασε μετά τον θάνατο στις 18 Σεπτεμβρίου της Αμινί, μιας 22χρονης Ιρανής κουρδικής καταγωγής που πέθανε τρεις ημέρες μετά την σύλληψή της από την αστυνομία ηθών στην Τεχεράνη για παραβίαση, σύμφωνα με τις αρχές, του αυστηρού ενδυματολογικού κώδικα της Ισλαμικής Δημοκρατίας για τις γυναίκες, ο οποίος τους επιβάλλει κυρίως να φορούν μαντίλα.

Παρά τις εκατοντάδες συλλήψεις και την αιματηρή καταστολή του κινήματος διαμαρτυρίας, που είναι το μεγαλύτερο στο Ιράν μετά τις διαδηλώσεις του 2019 κατά της αύξησης της τιμής της βενζίνης, αυτό δεν αποδυναμώνεται μολονότι έχουν περάσει ήδη σχεδόν τέσσερις εβδομάδες από τότε που ξέσπασε.

Major protests across #Iran today despite the crackdown, the killings, the arrests, the threats. This is Tehran at Amirkabir University, chants against regime. Protests now in week 4: pic.twitter.com/tizk4OWmic