Iσημερινός: Επεισόδια μπροστά στο κοινοβούλιο - 6 νεκροί σε 11 ημέρες διαδηλώσεων για την αύξηση του κόστους ζωής - ΒΙΝΤΕΟ

Χθες, 39χρονος διαδηλωτής σκοτώθηκε από σφαίρα, όπως και νεαρός που βρισκόταν κοντά του. Στο Κασπιγασί, ιθαγενής σκοτώθηκε σε σύγκρουση με στρατιωτικούς, ανέφερε η Συμμαχία.

Ο στρατός από την πλευρά του ανέφερε ότι άνδρες του που εγγυώνταν την ασφάλεια οχηματοπομπής με τρόφιμα «δέχθηκε επίθεση από ομάδα ταραχοποιών» στην Κασπιγασί και ότι 17 στρατιωτικοί τραυματίστηκαν σοβαρά.

Ecuador ????

The economy has collapsed. The public are taking to the streets to protest against the cost of living crisis - cost of lockdowns crisis. #Ecuadorpic.twitter.com/M6Xa9QPrwN