Ισραήλ: Διαδηλώσεις κατά Νετανιάχου για τους τρεις ομήρους που κατά λάθος σκότωσε ο ισραηλινός στρατός - Βίντεο

Με πανό, πλακάτ και πόστερ με τα ονόματα και τις φωτογραφίες πολλών άλλων ομήρων, οι διαδηλωτές έκαναν πορεία κατευθυνόμενοι προς το αρχηγείο του ισραηλινού στρατού. Όπως μετέδωσε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος ynet, αυτοί έριξαν κόκκινη μπογιά στον δρόμο.

"Ο χρόνος τους εξαντλείται! Φέρτε τους σπίτι τώρα", φώναζαν οι διαδηλωτές.

Το πλήθος επέκρινε την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι δεν κάνει αρκετά για να απελευθερώσει τους ομήρους που απήγαγε η Χαμάς και κρατά στη Λωρίδα της Γάζας.

Large protest in Tel Aviv demanding Netanyahu to stop the war in #Gaza and negotiate with Hamas to release the hostages.#TelAvivpic.twitter.com/0Ltv1wJwXQ