Ισραήλ: Ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από πυρά Ισραηλινών στρατιωτών σε συγκρούσεις κοντά στη Ναμπλούς

Οι συγκρούσεις ξέσπασαν όταν οι ισραηλινές δυνάμεις περικύκλωσαν το σπίτι του Σαλμάν Άμραν, ενός 35χρονου που φέρεται να είναι μέλος της Χαμάς, στην κοινότητα Ντέιρ αλ Χάταμπ (ανατολικά της Ναμπλούς).

An #Israeli soldier throws a hand #grenade at the besieged house in the village of Deir al-Hatab, east of #Nablus.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, ο 35χρονος ταμπουρώθηκε και άνοιξε πυρ κατά των στρατιωτών που περικύκλωσαν το σπίτι του. Σε ηχητικό μήνυμα που κοινοποιήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Άμραν καλούσε συναγωνιστές του σε βοήθεια.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι δεκάδες ένοπλοι Παλαιστίνιοι έσπευσαν στο σημείο και ακολούθησε σφοδρή ανταλλαγή πυρών.

Σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, διακρίνεται ο 35χρονος Παλαιστίνιος να συλλαμβάνεται από ισραηλινούς στρατιώτες ύστερα από πολύωρη μάχη. Ο θείος του, Μπασίμ Άμραν, δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι έπεισε τον ανιψιό του να παραδοθεί αφότου οι ισραηλινές δυνάμεις επιχείρησαν να γκρεμίσουν το σπίτι με μπουλντόζα.

The final moments of today's clashes: Palestinian militant Soleiman Imran turns himself in to the #IDF.

In its official announcement, "Areen al-Aswad" noted that Imran, a member of the #Nablus militant faction, left the house with his head held high.

I personally... (1/2) pic.twitter.com/4wrPeLKR9A