Ισραήλ-Ιράν: Από τον πόλεμο στις σκιές, σε ανοιχτή σύρραξη - Ανάλυση του Bloomberg

«Η περασμένη εβδομάδα άλλαξε τα δεδομένα», δήλωσε η Σουζάν Μαλόνι, πρώην αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που τώρα είναι αντιπρόεδρος στο Ινστιτούτο Brookings. Όπως λέει «η μαζική πυραυλική επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ πριν από έξι ημέρες άλλαξε τη φύση αυτής της σύγκρουσης και δεν βλέπω να αλλάζει ξανά, παρόλο που οι Ισραηλινοί ήταν πολύ, πολύ μετρημένοι στην απάντησή τους».

Δημόσια, οι σύμμαχοι του Ισραήλ χαιρόντουσαν που τα πλήγματα της Παρασκευής ήταν τόσο μικρά, ακόμη και αν ο πρωθυπουργός Νετανιάχου είχε απορρίψει τις εκκλήσεις τους να μην προβεί καθόλου σε αντίποινα.

Ωστόσο, αυτή η ηρεμία υποκρύπτει μια βαθύτερη ανησυχία μεταξύ Αμερικανών και άλλων αξιωματούχων. Ένας ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος προειδοποίησε ότι η κατάσταση παραμένει πολύ τεταμένη, χωρίς να υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι μια νέα ανάφλεξη μπορεί να περιοριστεί εάν η σύγκρουση αναζωπυρωθεί και πάλι μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ τις επόμενες ημέρες.

One of the most incendiary weeks in the decades-long shadow war between Iran and Israel ended with relief after Tehran declared it had defeated what it said was a small attack on its territory by Israeli drones https://t.co/lrBXjDKcrE