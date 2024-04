Ισραήλ: Νέες διαδηλώσεις για την απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς - ΒΙΝΤΕΟ

Πλήθος κόσμου διαδήλωσε επίσης στη Χάιφα, στην Μπερ Σέβα και έξω από την έπαυλη του Νετανιάχου στην Καισάρεια.

Συγγενείς των απαχθέντων κατηγορούν την κυβέρνηση Νετανιάχου ότι δεν κάνει αρκετά για την επίτευξη συμφωνίας το συντομότερο δυνατόν.

JUST IN: ???? Anti-government protests breakout in Tel Aviv, Israel, calling for Prime Minister Benjamin Netanyahu to resign. pic.twitter.com/Jw0BKO9SQg