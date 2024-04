Ισραήλ: Οι συγγενείς δύο ομήρων που εμφανίστηκαν σε ένα βίντεο της Χαμάς ζητούν την άμεση απελευθέρωσή τους

Ο πατέρας της, ηλικίας 64 ετών, απήχθη την 7η Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια της πρωτόγνωρης επίθεσης που διεξήγαγε η Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος. Εμφανίστηκε σε ένα βίντεο που μεταδόθηκε το Σάββατο από την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση, στο πλευρό ενός άλλου ομήρου, του Όμρι Μιράν, ηλικίας 47 ετών.

«Μιλάμε για ανθρώπους που είναι ακόμη ζωντανοί και δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο», συμπλήρωσε η Ελάν Σίγκελ, έχοντας στο πλευρό της τη μητέρα της Αβίβα Σίγκελ, την οποία είχαν επίσης απαγάγει την 7η Οκτωβρίου και απελευθερώσει κατά την κατάπαυση του πυρός στα τέλη Νοεμβρίου.

«Η Άλμα πέρασε περισσότερες ημέρες χωρίς τον πατέρα της απ’ ότι μαζί του, βλέποντάς τον μονάχα σε φωτογραφίες ή αφίσες», είπε η Λίσεϊ Λαβί- Μιράν, η σύζυγος του 'Ομρι Μιράν, αναφερόμενη στην κόρη της ηλικίας 1 έτους.

Ο αδελφός του Κιθ Σίγκελ, ο Λι Σίγκελ, πήρε τον λόγο τελευταίος, απευθυνόμενος απευθείας στον υπουργό Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ.

Ο Σμότριχ δήλωσε σε ένα βιντεομήνυμα που ανήρτησε χθες στο Telegram, απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ότι μια συμφωνία εκεχειρίας με τη Χαμάς θέτει σε κίνδυνο την ύπαρξη του Ισραήλ και θα ισοδυναμούσε με το τέλος της κυβέρνησης, απειλώντας να προκαλέσει την κατάρρευση του κυβερνητικού συνασπισμού, του δεξιότερου στην ιστορία της χώρας.

«Σηκωθείτε και πείτε μπροστά στην Αβίβα ότι ο Κιθ δεν είναι σημαντικός!», είπε ο Λι Σίγκελ.

Μια συνάντηση προβλέπεται σήμερα στο Κάιρο μεταξύ των εκπροσώπων της Αιγύπτου και του Κατάρ, διαμεσολαβητριών χωρών μαζί με τις ΗΠΑ, και της Χαμάς, η οποία αναμένεται να δώσει την απάντησή της σε μια πρόταση, αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ του Ισραήλ και της Αιγύπτου.

«Μια πρόταση πολύ γενναιόδωρη για μια κατάπαυση του πυρός διάρκειας 40 ημερών, την αποφυλάκιση χιλιάδων Παλαιστινίων κρατουμένων ως αντάλλαγμα για την απελευθέρωση αυτών των ομήρων» υποβλήθηκε στη Χαμάς, δήλωσε σήμερα από το Ριάντ ο επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας Ντέιβιντ Κάμερον.

Hamas continues to terrorize: Images released by Hamas of hostage's Keith Siegal (left) and Omri Miran (right), April 27, 2024. Israel must dismantle Hamas. pic.twitter.com/yByFFS3z9i