Ισραήλ: «Στο τραπέζι η επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν»

Ο Παλτί μίλησε στο «The World» του SkyNews με την Yalda Hakim στην Ιερουσαλήμ για τις πιθανές απαντήσεις μετά την εκτόξευση περισσότερων από 300 πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών από το Ιράν στο Ισραήλ.

Ερωτηθείς αν όλα είναι στο τραπέζι, συμπεριλαμβανομένων των στόχων για πυρηνικές εγκαταστάσεις, ο κ. Παλτί είπε: «Χωρίς αμφιβολία. Τα πάντα είναι στο τραπέζι αυτή τη στιγμή».

Ερωτηθείς για το αν αυτό περιελάμβανε και πυρηνικές εγκαταστάσεις, είπε: «Συμπεριλαμβανομένων των πάντων».

Το Ιράν έκλεισε προσωρινά τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις την Κυριακή για «λόγους ασφαλείας» και η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας κράτησε τους επιθεωρητές της μακριά για δύο ημέρες.

