Ισραηλινά τανκς περικυκλώνουν νοσοκομείο στη Γάζα - Τουλάχιστον 12 Παλαιστίνιοι νεκροί από τους βομβαρδισμούς

«Υπάρχουν περίπου 700 ασθενείς και υγειονομικό προσωπικό στο ινδονησιακό νοσοκομείο», το οποίο βρίσκεται στις παρυφές του προσφυγικού καταυλισμού Τζαμπαλίγια, είπε ακόμα ο αλ Κιντρέχ. «Οι ομάδες των υγειονομικών αποφάσισαν να παραμείνουν στο πλευρό των ασθενών τους», τόνισε ο ίδιος.

Ο ισραηλινός στρατός επεσήμανε ότι «επεκτείνει τις επιχειρήσεις του σε νέες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας», κυρίως στον τομέα της Τζαμπαλίγια.

Η Χαμάς επαναλαμβάνει ότι ο ισραηλινός στρατός διεξάγει «πόλεμο εναντίον των νοσοκομείων», ενώ το Ισραήλ κατηγορεί το παλαιστινιακό κίνημα ότι χρησιμοποιεί τις υγειονομικές υποδομές για στρατιωτικούς σκοπούς.

Τις τελευταίες ημέρες ισραηλινά στρατεύματα εισέβαλαν στο νοσοκομείο αλ Σίφα στην πόλη της Γάζας. Εκατοντάδες ασθενείς, γιατροί και εκτοπισμένοι, που είχαν αναζητήσει καταφύγιο εκεί, αναγκάστηκαν να το εγκαταλείψουν.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ειδικοί του οποίου μετέβησαν στο αλ Σίφα, χθες Κυριακή παρέμεναν στο νοσοκομείο 20 υγειονομικοί και περισσότεροι από 250 ασθενείς.

Ο ισραηλινός στρατός διεξάγει έρευνες στο τεράστιο συγκρότημα του νοσοκομείου αναζητώντας σήραγγες και όπλα της Χαμάς. Χθες Κυριακή το βράδυ έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες από τις κάμερες ασφαλείας του αλ Σίφα που δείχνουν τη Χαμάς να μεταφέρει στο νοσοκομείο κάποιους από τους ομήρους που έπιασε κατά την επίθεσή της στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

