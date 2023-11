Ιταλία: Σήμερα η απόφαση στην δίκη-μαμούθ κατά της Ντράνγκετα - 322 οι κατηγορούμενοι

Με έδρα την Καλαβρία, φτωχή περιοχή της νότιας Ιταλίας, η Ντράνγκετα είναι η πλουσιότερη και η ισχυρότερη από τις ιταλικές μαφίες, την σισιλιάνικη Κόζα Νόστρα και την ναπολιτάνικη Καμόρα.

Με παρουσία σε σαράντα περίπου χώρες, ασκεί στον τόπο καταγωγής της ασφυκτικό έλεγχο, διεισδύοντας και διαφθείροντας την δημόσια διοίκηση και επιβάλλοντας την σιδηρά της θέληση στον πληθυσμό.

Από τον Ιανουάριο του 2021 οπότε και ξεκίνησε η δίκη-μαμούθ της Ντράνγκετα, τρεις δικαστές άκουσαν επί χιλιάδες ώρες τις καταθέσεις των μαρτύρων, στους οποίους περιλαμβάνονται και μία πενηντάδα μεταμελημένοι μαφιόζοι που συνεργάστηκαν με την δικαιοσύνη, σχετικά με τις δραστηριότητες της οικογένειας Μανκούζο και των συνεργατών της, μίας σημαντικής φατρίας της Ντράνγκετα που ελέγχει την επαρχία του Βίμπο Βαλέντια.

Ο «νονός» της επαρχίας Βίμπο Βαλέντια, ο Λουίτζι Μανκούζο, 69 ετών, συνελήφθη το 2019 και δικάζεται χωριστά.

Hundreds of alleged mobsters are being sentenced on Monday by an Italian court, the culmination of a historic, nearly three-year trial against Calabria's notorious 'Ndrangheta mafia.

