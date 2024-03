Ηχητικό ντοκουμέντο από τη στιγμή της κατάρρευσης της γέφυρας στη Βαλτιμόρη - «Σταματήστε την κυκλοφορία»

«Ένας από εσάς να πάει στη βόρεια πλευρά. Σταματήστε όλη την κίνηση στη γέφυρα» αναφέρεται στην αρχή του ηχητικού, που φέρνει στη δημοσιότητα το Skynews. «Πλησιάζει ένα πλοίο που έχει χάσει τον έλεγχο πλοήγησης. Οπότε μέχρι να διορθώσουν το πρόβλημα πρέπει να σταματήσουμε την κίνηση στη γέφυρα», ακούγεται από την πλευρά του κέντρου επικοινωνίας.

Ο ίδιος υπάλληλος κάνει νέα έκκληση για να κλείσει η γέφυρα και ζητά να ελεγχθεί ότι δεν είναι κανένας πάνω στη γέφυρα. «Απλά σιγουρευτείτε ότι δεν είναι κανένας πάνω στη γέφυρα» ακούγεται να λέει.

Ελάχιστα δευτερόλεπτα αργότερα ακούγεται: «Κέντρο, η γέφυρα μόλις κατέρρευσε. Στείλτε, στείλτε τους όλους. Όλη η γέφυρα κατέρρευσε».

Το ηχητικό ντοκουμέντο:

Ο υπάλληλος που είναι στην άλλη άκρη ρωτά: «Ξέρουμε αν είχε σταματήσει η κίνηση στη γέφυρα;» και ακολουθεί η απάντηση:

«Δεν μπορώ να πάω στην άλλη άκρη, όλη η γέφυρα έχει καταρρεύσει».

Ανασύρθηκαν τα πτώματα δύο ανθρώπων - Αγνοούνται άλλοι τέσσερις

Τα πτώματα που ανασύρθηκαν αναγνωρίστηκαν· είναι αυτά δυο ανδρών 35 και 26 ετών, μελών συνεργείου εργατών οδοποιίας, που επισκεύαζε το οδόστρωμα της γέφυρας Francis Scott Key όταν έγινε το δυστύχημα.

Τα πτώματα των υπολοίπων τεσσάρων συναδέλφων τους, που προχθές Τρίτη έγινε σαφές από τις αρχές πως πλέον θεωρούνταν νεκροί, δεν έχουν εντοπιστεί ακόμη, πρόσθεσαν οι αρχές.

Εξαιτίας της ποσότητας του μπετόν και των συντριμμιών στο σημείο όπου έγινε το δυστύχημα, οι δύτες «δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα να κινηθούν με ασφάλεια» προς «αυτά που θεωρούμε πως είναι τα οχήματα που παγιδεύτηκαν», τόνισε ο Ρόλαντ Μπάτλερ της αστυνομίας της Μέριλαντ.

Divers recovered the remains of two of the six missing workers from Baltimore Harbor after a faltering cargo freighter rammed into a highway bridge and sent it collapsing into shipping lanes https://t.co/eYaJKdnkRUpic.twitter.com/4PLXJKgsUk