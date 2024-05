Καναδάς: Πυρκαγιά απειλεί πετρελαιοπαραγωγική πόλη - Εσπευσμένες απομακρύνσεις κατοίκων - Βίντεο

«Παρατηρούμε ακραία συμπεριφορά της φωτιάς», η οποία «ωθείται προς την πόλη από τον άνεμο», δήλωσε η Ζοζέ Σεντ-Ονζ, εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος στην Αλμπέρτα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η πυρκαγιά, που έχει ήδη μετατρέψει σε αποκαΐδια 96.000 στρέμματα δασικών εκτάσεων, απέχει πλέον μόλις 13 χιλιόμετρα από την πόλη. Δόθηκε έτσι εντολή στους κατοίκους τεσσάρων νοτίων προαστίων της να φύγουν εσπευσμένα χθες το μεσημέρι.

Fort McMurray is a hub for so many things in Canada.

The fact that this is from arson is why we need to have way more repercussions for such a horrific act.

Arson is not Climate Change. Arson is to PUSH Climate Change.