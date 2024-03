Κατάρρευση γέφυρας στη Βαλτιμόρη: Δεκάδες άτομα αναζητούν οι διασώστες στα νερά του ποταμού

Εντυπωσιακές εικόνες από βίντεο παρακολούθησης δείχνουν ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωρίων να προσκρούει σε πυλώνα της γέφυρας Francis Scott Key, με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος της μεταλλικής κατασκευής να πέφτει στο ποτάμι.

Πάνω στη γέφυρα φαίνονται φωτάκια τα οποία μοιάζει να ανήκουν σε οχήματα τα οποία βρίσκονταν εκείνη την ώρα στη Francis Scott Key Bridge, προτού αυτή αρχίσει να καταρρέει.

«Πιστεύουμε ότι οχήματα και πιθανόν ένα ημιρυμουλκούμενο έχουν πέσει στο νερό», πρόσθεσε ο Κάρτραϊτ μιλώντας στην εφημερίδα Baltimore Sun, σημειώνοντας ότι «ολόκληρη η γέφυρα» κατέρρευσε.

