Κένυα: Πλημμύρισαν αρκετές συνοικίες στην πρωτεύουσα Ναϊρόμπι - BINTEO

Η ανατολική Αφρική βιώνει ένα ασυνήθιστο επίπεδο βροχοπτώσεων σε αυτή την περίοδο των βροχών που έχουν ενταθεί από το κλιματικό φαινόμενο El Niño.

Άνθρωποι που βρίσκονται μέχρι τη μέση τους μέσα στο νερό, άλλοι που έχουν καταφύγει στις στέγες των σπιτιών τους, αυτοκίνητα και φορτηγά που έχουν εγκλωβιστεί στα νερά: πολλές συνοικίες της πρωτεύουσας της Κένυας, του Ναϊρόμπι, ήταν σήμερα πλημμυρισμένες μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις.

Στην Τανζανία, τουλάχιστον 58 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πλημμύρες και δυστυχήματα.

Στο Μπουρούντι, οι αρχές έκαναν λόγο για 96.000 εσωτερικά εκτοπισμένους λόγω των σχεδόν αδιάκοπων βροχοπτώσεων εδώ και αρκετούς μήνες.

Στην Κένυα, τουλάχιστον 32 άνθρωποι είχαν χαθεί και πάνω από 40.000 είχαν εγκαταλείψει τις εστίες τους έως τις 18 Απριλίου, σύμφωνα με την υπηρεσία ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ (Ocha).

#Kenya#FloodAlert The situation in Nairobi is becoming desperate each day President William Ruto, do something Imenti House pic.twitter.com/WgHTy9Tgc7 — Charles Jb (Cane Cutter) (@CaneCutter2) April 24, 2024

Ύστερα από μια νύχτα με καταρρακτώδεις βροχές, οι κάτοικοι σε αρκετές συνοικίες της πρωτεύουσας Ναϊρόμπι ξύπνησαν από τις πλημμύρες.

Στην παραγκούπολη Μαθάρε, κάτοικοι βρίσκονταν μέχρι τη μέση τους μέσα στα νερά, σύμφωνα με εικόνες που δημοσιεύθηκαν από τον κενυατικό Ερυθρό Σταυρό που πραγματοποιεί εκεί επιχειρήσεις εκκένωσης. Σε άλλες εικόνες που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωση φαίνονται άνθρωποι να έχουν καταφύγει στις στέγες των σπιτιών τους.

Ο ποταμός Άθι, ο δεύτερος μακρύτερος στην Κένυα, υπερχείλισε πλήττοντας «δρόμους και γέφυρες», κάτι που προκάλεσε κυκλοφοριακά προβλήματα σε μεγάλους οδικούς άξονες, σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό.

Η σιδηροδρομική εταιρία Kenya Railways ανακοίνωσε την αναστολή της κυκλοφορίας των προαστιακών τρένων, ένα «προληπτικό μέτρο» που ελήφθη «λόγω των επίμονων, ισχυρών βροχοπτώσεων που έχουν επηρεάσει τις γραμμές».

#KENYA: Mathare North hit by floods following periods of heavy rain in the Nairobi City. pic.twitter.com/stDQI0D4Vp — MwanzoTV (@MwanzoTv) April 24, 2024

Χθες, η αστυνομία της Κένυας ανακοίνωσε ότι διέσωσε με τη βοήθεια ελικοπτέρου ένα παιδί πέντε ετών, που είχε εγκλωβιστεί για μέρες από την άνοδο της στάθμης των νερών στην κομητεία Ματσάκος, σε απόσταση περίπου 150 χιλιομέτρων ανατολικά της πρωτεύουσας.

Η ανατολική Αφρική υφίσταται συχνά καταστροφές που προκαλούνται από το μετεωρολογικό φαινόμενο El Niño, πηγή έντονων βροχοπτώσεων.

#KENYA: Moi Avenue in Nairobi’s CBD blocked after trees fall on the road. pic.twitter.com/FLipjRMyAk — MwanzoTV (@MwanzoTv) April 24, 2024

Τον Δεκέμβριο, πάνω από 300 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε διάφορες καταστροφές που προκλήθηκαν από καταρρακτώδεις βροχές στην Κένυα, την Αιθιοπία και τη Σομαλία.

Από τον Οκτώβριο του 1997 έως τον Ιανουάριο του 1998, μαζικές πλημμύρες που τροφοδοτήθηκαν από καταρρακτώδεις βροχές εξαιτίας του El Niño στοίχισαν τη ζωή σε πάνω από 6.000 ανθρώπους σε πέντε χώρες της περιοχής.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ