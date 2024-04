Κίνα: «Η ένταξη της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ θα διορθώσει μια αδικία»

«Μια γρήγορη εισδοχή της Παλαιστίνης στα Ηνωμένα Έθνη είναι μια κίνηση για να διορθωθεί μια παρατεταμένη ιστορική αδικία», δήλωσε ο Ουάνγκ, σύμφωνα με το Xinhua.

China’s FM Wang Yi says the full UN membership of Palestine would "rectify a prolonged historical injustice", reports Xinhua News Agency.

