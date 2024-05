Kίνα: Στους 36 οι νεκροί από την κατάρρευση τμήματος αυτοκινητοδρόμου - ΒΙΝΤΕΟ

Ως τις 05:30 (τοπική ώρα· 00:30 ώρα Ελλάδας), είχε επιβεβαιωθεί πως «36 άνθρωποι είναι νεκροί και (άλλοι) 30 τραυματίες», μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα, διευκρινίζοντας πως δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή κάποιου από τους τραυματίες.

Κάπου είκοσι οχήματα «παγιδεύτηκαν» εξαιτίας της κατάρρευσης τμήματος αυτοκινητοδρόμου που συνδέει την πόλη Μεϊτσού με την κομητεία Νταμπού, στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ, περί τις 02:10 (21:10 της Τρίτης ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με το Νέα Κίνα.

