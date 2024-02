Κίνα: Τουλάχιστον 15 νεκροί και 44 τραυματίες από πυρκαγιά σε συγκρότημα κατοικιών στη Ναντσίνγκ - Βίντεο

Σε εικόνες που είδαν δημοσιοποιήθηκαν σε κινεζικά κοινωνικά δίκτυα, διακρίνεται ένα πολυώροφο κτίριο να έχει παραδοθεί στις φλόγες και πυκνός καπνός να υψώνεται στον ουρανό. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται, ωστόσο οι αρχές εκτιμούν πως ξεκίνησε από χώρο στον οποίο υπήρχαν ηλεκτρικά δίκυκλα.

'Electric Bike Blaze' at Residential Building Kills 15, Dozens Injured in China

The fire ripped through a high-rise residential block in ????'s eastern Nanjing, killing at least 15 & injuring 44 people.

Reports suggest the fire was caused by electric bikes on the first floor,… pic.twitter.com/84m4DU89jr