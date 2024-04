Κίνημα #MeToo - Γουάινστιν: Το ανώτατο δικαστήριο της Νέας Υόρκης ανέτρεψε την καταδίκη του

Το δικαστήριο με απόφαση 4-3 αναφέρει πως ο δικαστής της υπόθεσης Χάρβεϊ Γουάινστιν έκανε ένα κρίσιμο λάθος που επηρέασε την έκβαση της δίκης. Συγκεκριμένα το Εφετείο έκρινε πως ο δικαστής κακώς άφησε να καταθέσουν γυναίκες για ισχυρισμούς που δεν αποτελούσαν μέρος της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι ο άλλοτε πανίσχυρος παραγωγός του Χόλιγουντ είχε καταδικαστεί το Φεβρουάριο του 2023 σε φυλάκιση 16 ετών για τον βιασμό μιας ηθοποιού το 2013 στο Λος Άντζελες.

Harvey Weinstein's 2020 rape conviction has been overturned by a New York appeals court.

New York’s highest court found the judge in Weinstein’s trial had shown prejudice by allowing women to testify about allegations that were not part of the case.

