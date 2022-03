Κόλαση στο Κίεβο: Βομβαρδισμοί στο Χάρκοβο- Οι Ρώσοι κατέλαβαν τον πυρηνικό σταθμό στη Ζαπορίζια- Στιγμές απόγνωσης στα τρένα -Βίντεο -LIVE εικόνα

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του πυρηνικού παρατηρητηρίου του ΟΗΕ Ραφαέλ Γκρόσι, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους την περιοχή γύρω από τον πυρηνικό σταθμό στη Ζαπορίζια. Στο μεταξύ χάος επικρατεί στην ουκρανική πρωτεύουσα, ενώ «σφυροκοπείται» η Οδησσός και το Χάρκοβο.

Nωρίτερα, υπήρχαν αναφορές για Ουκρανούς πολίτες που κλείνουν τους δρόμους που οδηγούν στο εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής, ενώ βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απεικόνιζαν Ουκρανούς να κατασκευάζουν αυτοσχέδια οδοφράγματα κοντά στην πόλη Ενεργκοντάρ, όπου βρίσκεται το εργοστάσιο της Ζαπορίζια.

Residents of #Energodar stood on the road to prevent the occupants from passing. pic.twitter.com/4GgmO8Nid5 — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022

«Επικρατεί κόλαση, προσπαθούμε να κρατηθούμε»

Ο 27χρονος Oleksiy Demchenko, τεχνικός υπολογιστών, μίλησε στον Guardian για την κατάσταση που επικρατεί στην πόλη. «Αυτή τη στιγμή απλώς προσπαθούμε να κρατηθούμε. Για να πω την αλήθεια επικρατεί μια κόλαση. Υπάρχουν πολλές αεροπορικές επιδρομές. Χτυπούν σπίτια, νοσοκομεία, πάρκα. Μένω στο κέντρο του Χάρκοβο. Κρυβόμαστε στην κρεβατοκάμαρα γιατί είναι το πιο ασφαλές μέρος στο σπίτι. Οι Ρώσοι μπήκαν στην πόλη πριν από λίγες μέρες αλλά ο ουκρανικός στρατός κατάφερε να τους απωθήσει. Νομίζω ότι ο κύριος στόχος των ρωσικών δυνάμεων είναι να μας λυγίσουν ψυχολογικά γιατί θέλουν να εκκενώσουμε την πόλη. Είναι μια τρομοκρατική τακτική που είδαμε στην Τσετσενία και στο Αφγανιστάν. Αλλά ο στρατός μας θα μας προστατεύσει. Οι άνθρωποι δεν θα παραδοθούν».

Στο μεταξύ οι μάχες μαίνομαι για έβδομη ημέρα και οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν την επίθεσή τους σε πολλές πόλεις, με τον ρωσικό στρατό να ισχυρίζεται ότι έχει καταλάβει το λιμάνι της Χερσώνας, ενώ οι ουκρανικές Αρχές το διαψεύδουν. Την ίδια ώρα, νέα πλήγματα σφυροκοπούν το Χάρκοβο, ενώ στην ουκρανική πρωτεύουσαν ηχούν ξανά σειρήνες.

Στo Κίεβο, περίπου 500 χιλιόμετρα δυτικότερα, οι κάτοικοι που δεν τράπηκαν σε φυγή προετοιμάζονταν για μια επίθεση επί μέρες, ενώ επικρατούσε σχετική ηρεμία μετά από μια αεροπορική επίθεση που πραγματοποιήθηκε χθες στον πύργο τηλεπικοινωνιών, με αποτέλεσμα πέντε άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Άνδρες με στρατιωτική στολή τύλιξαν τα πτώματα -προφανώς τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας και έναν δημοσιογράφο από την κρατική τηλεόραση- για να τα μεταφέρουν στο νεκροτομείο, σημείωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο πύργος βρίσκεται δίπλα στο μνημείο Babi Yar όπου σχεδόν 34.000 Εβραίοι σφαγιάστηκαν μέσα σε δύο ημέρες από τους Ναζί κατακτητές το 1941.

Στιγμές απόγνωσης στα τρένα

Giant crowds, desperate people, men in tears after putting women and children on an evacuation train to safety from #Dnipro - utterly heartbreaking #ukrainepic.twitter.com/7XMQ2Po7yD — Sarah Rainsford (@sarahrainsford) March 2, 2022

This is how Indians are being treated in Ukraine. They aren't allowed to board a train by Ukrainian officers. Shouldn't I call this racism and discrimination?#UkraineRussiaWar#IndiansInUkraine#RacistUkrainepic.twitter.com/BsqVGr4vRR — Mister J. (@Angryoldman_J) March 2, 2022

Oυκρανικός στρατός στις μητέρες των Ρώσων στρατιωτών: «Ελάτε να τους πάρετε»

Στο μεταξύ, ο ουκρανικός στρατός κάλεσε τις μητέρες των Ρώσων στρατιωτών που αιχμαλωτίστηκαν στην ουκρανική επικράτεια να έρθουν να τους παραλάβουν, ενώ το Κίεβο ισχυρίζεται ότι έχει πιάσει δεκάδες αιχμαλώτους από την έναρξη της εισβολής στη χώρα από τη Μόσχα.

«Λήφθηκε απόφαση να επιστραφούν οι αιχμάλωτοι Ρώσοι στρατιώτες στις μητέρες τους, αν έρθουν στην Ουκρανία, το Κίεβο για να τους παραλάβουν», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας.

Κίεβο: Περισσότεροι από 2.000 Ουκρανοί πολίτες έχουν σκοτωθεί μέχρι σήμερα

Από την έναρξη της επίθεσης, περισσότεροι από 2000 Ουκρανοί άμαχοι έχουν σκοτωθεί, μεταξύ των οποίων δεκάδες παιδιά, σύμφωνα την ανακοίνωση σήμερα το μεσημέρι των ουκρανικών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Εκατοντάδες εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων συγκοινωνιών, νοσοκομείων, παιδικών σταθμών και κατοικιών, έχουν καταστραφεί σύμφωνα με την ίδια πηγή. «Παιδιά, γυναίκες και μέλη των δυνάμεων άμυνας χάνουν τη ζωή τους κάθε ώρα», ανέφερε η ανακοίνωση.

Το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε τη νύχτα ότι φοβάται εισβολή λευκορωσικών δυνάμεων από το βορρά.

Ο αριθμός των προσφύγων που εγκατέλειψαν την Ουκρανία εκτινάχθηκε, φθάνοντας τους 835.928 από την 1η Μαρτίου, εκ των οποίων οι 453.982 έχουν βρει καταφύγιο στην Πολωνία, σύμφωνα με την καταμέτρηση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες την Τετάρτη.

Ακολουθεί μια ενημέρωση για την κατάσταση στο πεδίο, με βάση ανταποκρίσεις δημοσιογράφων του Γαλλικού Πρακτορείου, αναφορές υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, καθώς και δηλώσεις Ουκρανών αξιωματούχων και δημάρχων. Ελάχιστη είναι η ενημέρωση που έρχεται από την πλευρά της Μόσχας.

Δείτε LIVE εικόνα

Χερσώνα

Σήμερα το πρωί το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι ο ρωσικός στρατός κατέλαβε την πόλη-λιμάνι Χερσώνα, στη νότια Ουκρανία, η οποία βρίσκεται κοντά στην χερσόνησο της Κριμαίας, έπειτα από σφοδρές μάχες τις τελευταίες ώρες.

Ωστόσο, λίγα λεπτά νωρίτερα, στις 08:43 ώρα Ελλάδος, ο Ουκρανός δήμαρχος της πόλης Ιγκόρ Κολιχάγεφ δήλωσε ότι η περιοχή εξακολουθεί να τελεί υπό τον έλεγχο των Ουκρανών.

Η πόλη και η περιφέρειά της έχουν υποστεί τις τελευταίες ώρες σφοδρούς βομβαρδισμούς. Η περιοχή της Χερσώνας, η οποία συνορεύει με την Κριμαία, δέχθηκε επίθεση από την αρχή της ρωσικής εισβολής την αυγή της 24ης Φεβρουαρίου.

Χάρκιβ

Ρωσικά αερομεταφερόμενα στρατεύματα προσγειώθηκαν στην πόλη Χάρκιβ, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, ανακοίνωσε ο ουκρανικός στρατός τα ξημερώματα χωρίς να δώσει αναφορά για τον αριθμό τους.

Μετά από πολυάριθμες βομβιστικές επιθέσεις την Τρίτη στο κέντρο της πόλης, οι οποίες σκότωσαν τουλάχιστον 21 ανθρώπους σύμφωνα με τον περιφερειάρχη, νέα πλήγματα έπληξαν το περιφερειακό αρχηγείο των δυνάμεων ασφαλείας και της αστυνομίας σήμερα, πρωί της Τετάρτης, καθώς και το πανεπιστήμιο αυτής της μητρόπολης που βρίσκεται 50 χλμ. από τα ρωσικά σύνορα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν σε αυτούς τους βομβαρδισμούς.

Οι διασώστες λένε ότι έχουν αναπτύξει 21 οχήματα και 90 άτομα για την κατάσβεση των πυρκαγιών που βρίσκονται σε εξέλιξη και τη φροντίδα των θυμάτων.

Μαριούπολη

Ο ρωσικός στρατός, ο οποίος έχει ήδη καταλάβει το λιμάνι του Μπερντιάνσκ, αυτή τη στιγμή επιτίθεται σε αυτό της Μαριούπολης, επίσης στην Θάλασσα του Αζόφ.

Περισσότεροι από εκατό άνθρωποι τραυματίστηκαν την Τρίτη από ρωσικά πυρά στη Μαριούπολη, σύμφωνα με το δημαρχείο.

Ο έλεγχος αυτού του λιμανιού είναι κρίσιμης σημασίας για τον ρωσικό στρατό, προκειμένου να διασφαλίσει την εδαφική συνέχεια μεταξύ των δυνάμεών του από την Κριμαία και εκείνων από τα αυτονομιστικά εδάφη του Ντονμπάς. Οι δύο ομάδες ένωσαν τις δυνάμεις τους την Τρίτη, σύμφωνα με τη Μόσχα.