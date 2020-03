Κορωνοϊός: Ανακαλεί τα περί καραντίνας στη Νέα Υόρκη ο Ντόναλντ Τραμπ

«Δεν θα απαιτηθεί καραντίνα», διαβεβαίωσε ο Τραμπ μέσω Twitter, προσθέτοντας πως οι «πλήρεις λεπτομέρειες» θα δημοσιοποιηθούν από τα CDC «απόψε».

On the recommendation of the White House CoronaVirus Task Force, and upon consultation with the Governor’s of New York, New Jersey and Connecticut, I have asked the @CDCgov to issue a strong Travel Advisory, to be administered by the Governors, in consultation with the....