Kυκλώνας Ίαν: Βιβλικές καταστροφές στη Φλόριντα - Τουλάχιστον ένας νεκρός - Βίντεο - Εικόνες

Ένας εκπρόσωπος της κομητείας Βολούσια, στην ανατολική ακτή της Φλόριντας, είπε ότι αναφέρθηκε «ο πρώτος θάνατος που συνδέεται με τον Ίαν». Πρόκειται για έναν άνδρα 72 ετών ο οποίος βγήκε από το σπίτι του για να αδειάσει την πισίνα κατά τη διάρκεια της θύελλας, όπως είπε ο Κέβιν Κάπτεν.

We were in the eye wall of Cat. 4 #Hurricane#Ian for over 5 hours and the back side was the worst.

I haven't experienced anything close to this in over 30 years @weatherchannelpic.twitter.com/wfEqcuEBAm