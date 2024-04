Λίβανος: Έκρηξη φιάλης αερίου σε εστιατόριο της Βηρυτού, οκτώ νεκροί

"Οκτώ θύματα πέθαναν από ασφυξία μέσα στο εστιατόριο", μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI επικαλούμενο τους πυροσβέστες της Βηρυτού.

Οι πυροσβέστες έσβησαν τη φωτιά σε ένα μικρό εστιατόριο της πρωτεύουσας μετά την έκρηξη που προκάλεσε διαρροή αερίου", πρόσθεσε το πρακτορείο, επικαλούμενο την ίδια πηγή.

????

A restaurant in #Lebanon caught fire killing 8 people.

May their souls rest in peace ?????#Beirutpic.twitter.com/BAuMGFQKdP