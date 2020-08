Λίβανος: Ισχυρή έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού, πληροφορίες για νεκρούς και τραυματίες - Συγκλονιστικές εικόνες - ΒΙΝΤΕΟ

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν εικόνες από ανθρώπους εγκλωβισμένους κάτω από συντρίμμια. Κάποιοι ήταν καλυμμένοι με αίμα.

Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί τι προκάλεσε τις εκρήξεις.

«Τα κτίρια τρέμουν», έγραψε στο Twitter ένας κάτοικος της πόλης, προσθέτοντας ότι «έσπασαν όλα τα τζάμια» του διαμερίσματός του.

The Lebanese Health Minister, Hamad Hassan, says a ship carrying fireworks exploded in the Beirut Port. pic.twitter.com/wQj8uINbg6

#BREAKING - Secondary angle of an array of explosions in #Beirut, #Lebanon.

Conflicting reports on the cause and location of the explosions. Reports say that witnesses saw a ‘missile’ being the cause of the secondary explosion, #Lebanese officials say it occurred near fireworks pic.twitter.com/RNIvsP5l8y