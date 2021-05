Λήξη συναγερμού για τον κινέζικο πύραυλο: Τα θραύσματα έπεσαν στον Ινδικό Ωκεανό - ΒΙΝΤΕΟ

Οι συντεταγμένες δείχνουν ότι το σημείο πρόσκρουσης βρίσκεται στον ωκεανό, κάπου νοτιοδυτικά της Ινδίας και της Σρι Λάνκα.

Τα περισσότερα από τα απομεινάρια του πυραύλου κάηκαν κατά την είσοδό τους στην ατμόσφαιρα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας είχε εκδόσει ΝΟΤΑΜ για τον κινέζικο πύραυλο, καθώς η Ελλάδα βρισκόταν μεσα στη ζώνη επικινδυνότητας.

Everyone else following the #LongMarch5B re-entry can relax. The rocket is down. You can see all relevant information and updates here on Twitter/Facebook, so there is no need to keep visiting the space-track dot org website.