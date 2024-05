Λονδίνο: Ένοπλος άνοιξε πυρ μπροστά από εστιατόριο – Σε κρίσιμη κατάσταση 9χρονη

Σημειώνεται ότι τα όπλα απαγορεύονται αυστηρά στο Ηνωμένο Βασίλειο, ούτε οι αστυνομικοί δεν κουβαλούν όπλα εκτός από τις ειδικές ένοπλες μονάδες. Η κατοχή όπλου, εκτός από κυνηγετικό με άδεια, τιμωρείται με 5 έτη φυλάκιση και τρία εάν ο κάτοχος είναι 16 ή 17 ετών.

#Hackney

BREAKING: Three adults and a child have been rushed to hospital after they were blasted with a gun near a restaurant in Kingsland High Street, #Dalston, E8.

The child is in a serious condition whilst the conditions of the three adults is currently unclear.

1/2