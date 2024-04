Λονδίνο: Νεκρό 13χρονο αγόρι από την επίθεση 36χρονου με σπαθί

Σύμφωνα με το Associated Press, το περιστατικό συνέβη στις 7 το πρωί (τοπική ώρα) στην περιοχή Χέινοουτ κοντά σε πολυσύχναστο σταθμό του μετρό. Ο δράστης συνελήφθη στο σημείο, ανέφερε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατικό ή ως «στοχευμένη επίθεση».

??BREAKING

Video of the attacker in Hainault this morning. He allegedly waited outside houses and attacked random residents. pic.twitter.com/VmaNvU1VOZ