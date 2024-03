Μαδαγασκάρη: Έντεκα νεκροί και πάνω από 7.000 πληγέντες από το πέρασμα κυκλώνα

Πάνω από 1.200 καλύβες έχουν πλημμυρίσει. Πλάνα που μεταδόθηκαν δείχνουν ποτάμια νερού σε χωριά, ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στο νερό μέχρι τη μέση να σχηματίζουν ανθρώπινες αλυσίδες για να μπορέσουν να βγάλουν άλλους χωρικούς από τα σπίτια τους.

Δρόμοι και γέφυρες έχουν πλημμυρίσει και έχει διακοπεί η κυκλοφορία.

Ο Γκάμαν άλλαξε χθες το βράδυ κατηγορία και χαρακτηρίστηκε ισχυρή τροπική καταιγίδα, ενώ αναμένεται να ολοκληρώσει το πέρασμά του από τη νήσο στον Ινδικό Ωκεανό απόψε, σύμφωνα με τις τελευταίες μετεωρολογικές προβλέψεις.

Η ιδιαιτερότητα αυτού του κυκλώνα είναι ότι η πορεία του δεν είχε επιβεβαιωθεί μέχρι την τελευταία στιγμή. Έως και 12 ώρες προτού να φτάσει στη στεριά, οι προβλέψεις έλεγαν ότι απλά θα περνούσε από τη νήσο. Επίσης αυτός εμφανίστηκε να εμμένει ιδιαίτερα σε μέρη από τα οποία περνά, λόγω της αργής ταχύτητας μετακίνησής του, και η καταστροφική του δράση εστιάζεται ως εκ τούτου σε συγκεκριμένα μέρη.

Ο κυκλώνας αυτός «αναμενόταν να περάσει από την βορειοανατολική ακτή της Μαδαγασκάρης, αλλά πρόκειται για φυσικό φαινόμενο και υπήρξε αλλαγή πορείας», διευκρίνισε στο AFP ο γενικός διευθυντής της BNGRC Ελάκ Αντριακάτζα.

For the last few days, Tropical Cyclone #Gamane has been hovering around the Northern coast of #Madagascar.

The cyclone is now weakening, but only after some quite strong winds and very heavy rain. Hopefully those affected in the area can recover quickly.

