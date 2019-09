Μαίνεται η κόντρα Τραμπ - Μπάιντεν

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, με πληροφορίες από NYT, Politico

Αυτό το τηλεφώνημα μεταξύ των δύο ηγετών –το οποίο φέρεται να πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουλίου-- φαίνεται ότι είναι στο επίκεντρο της καταγγελίας που έκανε ένας μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος τον Αύγουστο. Δεν έχει επιβεβαιωθεί προς το παρόν το περιεχόμενο αυτής της καταγγελίας.

«Θα πρέπει να ρωτήσετε: για ποιο λόγο έχει τηλεφωνική επικοινωνία με έναν ξένο ηγέτη, προσπαθεί να εκφοβίσει έναν ξένο ηγέτη; Όλα αυτά μοιάζουν με τεράστια κατάχρηση εξουσίας», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Μπάιντεν από το Ντε Μόιν της Άιοβα που πραγματοποιεί προεκλογική εκστρατεία.

«Με αυτό ξεπέρασε τα όρια», τόνισε ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος έχει απαιτήσει να δοθεί στη δημοσιότητα το απομαγνητοφωνημένο κείμενο αυτής της τηλεφωνικής επικοινωνίας «ώστε ο αμερικανός λαός να μπορέσει να κρίνει μόνος του».

Από την πλευρά του ο Τραμπ κατηγόρησε με μια σειρά αναρτήσεών του στο Twitter τον αντίπαλό του ότι ενήργησε με ανάρμοστο τρόπο όταν ήταν αντιπρόεδρος επειδή ζήτησε να αποπεμφθεί ο Ουκρανός εισαγγελέας «που ερευνούσε τις δραστηριότητες του γιου του».

Ο Χάντερ Μπάιντεν, ο δεύτερος γιος του πρώην αντιπροέδρου και γερουσιαστή, εργάστηκε για μια ουκρανική εταιρεία φυσικού αερίου από το 2014.

Αν και η υπόθεση αυτή έχει φέρει ξανά στο προσκήνιο εκκλήσεις για την έναρξη διαδικασίας καθαίρεσης του Τραμπ, παράλληλα προκαλεί ερωτήματα για το αν απειλεί να βλάψει την προεκλογική εκστρατεία του Μπάιντεν. Η αντίδραση του υποψηφίου για το χρίσμα των Δημοκρατικών χθες ήταν να απορρίψει οποιαδήποτε εξίσωση της δικής του ενέργειας με αυτής του Αμερικανού προέδρου.

«Δεν μίλησα ποτέ με τον γιο μου για τις επαγγελματικές του δραστηριότητες στο εξωτερικό», διαβεβαίωσε ωστόσο ο Μπάιντεν. «Θα πρέπει να ερευνήσετε τον Τραμπ. Όλος ο κόσμος ερεύνησε την υπόθεση και όλοι κατέληξαν ότι δεν υπάρχει κάτι σε αυτή την ιστορία».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανήρτησε το Σάββατο στο Twitter ένα μονταρισμένο βίντεο με ρεπορτάζ από την υπόθεση αυτή, την οποία είχαν καλύψει τα μέσα ενημέρωσης το 2015. Σε αυτό εμφανίζεται ο Μπάιντεν να επιβεβαιώνει ότι παρενέβη για να ζητήσει την αποπομπή του εισαγγελέα αυτού, όμως διαβεβαίωνε ότι αυτό δεν έχει σχέση με τον γιο του.

Ο Τραμπ κατηγόρησε τα μέσα ενημέρωσης και τους Δημοκρατικούς ότι αποφεύγουν να μιλήσουν για την υπόθεση και ότι κατασκεύασαν ένα ακόμη σκάνδαλο για να τον πλήξουν.

«Τώρα που οι Δημοκρατικοί και τα Ψευδή Μέσα απέτυχαν με όλα τα άλλα σχέδιά τους για Κυνήγι Μαγισσών, προσπαθούν να ξεκινήσουν ένα εξίσου γελοίο με τα προηγούμενα, ας το αποκαλέσουμε το Ουκρανικό Κυνήγι Μαγισσών», κατήγγειλε με ανάρτησή του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε μάλιστα ότι οποιαδήποτε προσπάθεια να ερευνηθεί για την υπόθεση θα αποτύχει, ενώ τη συνέκρινε με την έρευνα του Ρόμπερτ Μάλες για τις σχέσεις του με τη Ρωσία κατά την προεκλογική εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές του 2016.

...The Fake News Media nowadays not only doesn’t check for the accuracy of the facts, they knowingly make up the facts. They even make up sources in order to protect their partners, the Democrats. It is so wrong, but they don’t even care anymore. They have gone totally CRAZY!!!!