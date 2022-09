Mαίνονται οι συγκρούσεις στα σύνορα Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν - Κατέρρευσε εκεχειρία - BINTEO

Ο αρμένιος υπουργός Άμυνας Σουρέν Παπικιάν δήλωσε πως μίλησε με τον ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Σοϊγκού και οι δυο τους «συμφώνησαν να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να σταθεροποιήσουν την κατάσταση».

Στο μεταξύ, σύμφωνα με αζερινά μέσα ενημέρωσης, το Αζερμπαϊτζάν και η Αρμενία συμφώνησαν το πρωί σε μια κατάπαυση του πυρός, η οποία όμως κατέρρευσε μερικά λεπτά αργότερα.

Η συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός τέθηκε σε ισχύ στις 9 π.μ. τοπική ώρα (08:00 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τις πληροφορίες των μέσων ενημέρωσης και μία πηγή, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί. Ωστόσο αζερινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως η εκεχειρία παραβιάσθηκε αμέσως μετά.

Οι δυνάμεις του Μπακού, υποστηριζόμενες από πυροβολικό και μη επανδρωμένα αεροπλάνα, επιδιώκουν να «προωθηθούν» μέσα στο αρμενικό έδαφος, ανακοίνωσε νωρίτερα το Γερεβάν.

«Μάχες» διεξάγονται σε ορισμένα σημεία στα σύνορα και «ο εχθρός δεν έχει πάψει να προσπαθεί να προωθηθεί», ανέφερε ο αρμένιος υπουργός Άμυνας σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

BREAKING ??- Social media reports of #Azerbaijan shelling southern border with #Armenia, UAV's also reportedly used, areas targeted in Armenia proper include Kapan, Jermuk, Tegh village, possibly the start of major military operations.

