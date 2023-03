Μαρία Λβόβα-Μπέλοβα: Ποια είναι η Ρωσίδα «Bloody Mary», για την οποία εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης μαζί με τον Πούτιν

Γεννημένη το 1984 στη πόλη Πένζα, η Λβόβα-Μπέλοβα έχει πέντε βιολογικά και τέσσερα υιοθετημένα παιδιά (ενώ είναι προστάτρια άλλων 11 παιδιών με αναπηρίες) με τον ιερέα σύζυγό της που παντρεύτηκε στα 19 της.

Το 2014 μπήκε στο κόμμα του Πούτιν και ανήλθε στην ηγεσία του οργανισμού «Μητέρες για τη Ρωσία». Επικεντρώθηκε γρήγορα σε προγράμματα για παιδιά με αναπηρίες ενώ, σταδιακά, ανέβαινε στον κύκλο του Πούτιν, έχοντας παράλληλα και δεσμούς με την Εκκλησία.

Αν και το 2019 κέρδισε έδρα στο δημοτικό συμβούλιο της Πένζα, αναγκάστηκε να την αφήσει κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Δεν πτοήθηκε, πάντως. Ως το τέλος της χρονιάς είχε γίνει γερουσιάστρια εκπροσωπώντας την Πένζα, ενώ κατέλαβε και υψηλή κομματική θέση. Το ρεπορτάζ έδειχνε πάντως ότι τα φιλανθρωπικά έργα που τόσο διαφήμιζε είχαν πολλά προβλήματα. Σε κάποιες περιπτώσεις έφταναν να κρύβουν ασθενείς σε δομές για να μην τους βρουν οι επιθεωρητές. Μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία, η Λβόβα-Μπέλοβα έστρεψε εκεί την προσοχή της.

Η «Bloody Mary» («Mατωμένη Μαρία»), όπως την αποκαλούν στην Ουκρανία, δεν παραλείπει να ανεβάζει στα κοινωνικά δίκτυα φωτογραφίες από την υπέροχη ζωή που υποτίθεται ότι ζουν πλέον τα παιδιά της Ουκρανίας. Γράφει για το πώς βάζει τα κλάματα για τα ορφανά του πολέμου που βρίσκουν ανάδοχες οικογένειες.

